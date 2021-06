Na Sedetur, prefeita Ceci Rocha pede inclusão de Atalaia na primeira etapa do programa Viva Orla

A prefeita Ceci Rocha esteve na manhã desta segunda-feira (21), reunida com o secretário Marcius Beltrão, na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo – Sedetur, onde solicitou a inclusão do município de Atalaia na primeira etapa do programa Viva Orla.

Na oportunidade, a prefeita também reforçou a importância de trazer empresas parceiras para Atalaia e de projetos que fomentem o desenvolvimento turístico do município.

“Acredito que o nosso município tem potencial para isso. Também reforcei a importância de buscarmos empresas parceiras para Atalaia e pensarmos em projetos para fomentar na Maria Fumaça, Santa Tereza, dentre outros pontos turísticos do nosso município. Agradeço ao governador Renan Filho e ao secretário Marcius por todo apoio”, destacou Ceci Rocha.