Atalaiense Professor Maxwel Amorim ganha destaque no cenário nacional por boas práticas na Defesa Civil

O Professor atalaiense Maxwel Amorim será um dos destaques do seminário organizado pelo Projetos Elos. O evento tem visibilidade nacional e na oportunidade Maxwel Amorim irá detalhar sobre as boas práticas e a profissionalização da Defesa Civil.

O Projeto Elos é desenvolvido pela Sedec/MDR, por meio de cooperação internacional - em parceria científica com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) – unidade de pesquisa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) – incumbido a coletar e analisar as informações sobre estrutura e capacidades das defesas civis municipais, visando posterior elaboração de proposta de fortalecimento da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil nos municípios brasileiros (FONTE : Cemaden).

Mestre em Análise de Sistemas Ambientais pelo Centro Universitário CESMAC, o professor Maxwel de Amorim é Engenheiro de Produção – Mecânica por formação, especialista em Engenharia e Segurança do Trabalho de Saúde Ocupacional, com especialização em logística e Suplly Chain.

Atualmente é professor universitário pelo CESMAC, membro do Instituto Bridge e consultor em engenharia em projetos públicos e privados.

