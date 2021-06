Joana D'arck: "Meu Gabinete é na rua". Conheça quem é a chefe de gabinete da atual gestão

Peça fundamental em qualquer mandato, o município de Atalaia tem desde o último dia primeiro de janeiro, uma jovem à frente da chefia de gabinete e que vem mostrando a cada dia muita competência e dinamismo para exercer essa função.

Joana D’arck, pessoa de confiança da prefeita Ceci Rocha, vem desempenhando sua função em um gabinete ativo e atuante, que não se limitando ao espaço físico da sede do Governo Municipal, vai às ruas, ao encontro da população, colaborando assim na árdua missão de mudar a triste realidade encontrada em Atalaia. Confira a entrevista na íntegra:

Quem é Joana D'arck?

Joana D'arck filha única de Maria Cecília que é mãe solteira, Doméstica- serviços gerais e cozinheira que com muita luta conseguiu me criar, educar e é a ela que devo tudo "Minha Cika meu mundo" sou mãe de João Gabriel de 14 anos.

Casada com Felipe Kauê (Ativista social, político e atualmente Diretor Administrativo do Creas) de quem estou grávida de quatro meses esperando nosso primeiro filho, no caso uma menina que irá se chamar Maria Cecília.

Sou mulher independente, acolhedora, mãe "de todos em minha volta" sou protetora, guerreira e desconheço o significado da palavra medo, sou o tipo de pessoa que odeia injustiça e por isso estou sempre em busca de fazer algo relevante para um futuro melhor para todos, sem exceção. O que me motiva é o fato de podemos viver em um mundo mais justo.

Atualmente estou cursando gestão pública – Estácio/Fal e tentando administrar as funções de dona de casa, dividindo-me entre os estudos e o trabalho como Chefia de Gabinete.

Como chegou a posição e chefe de gabinete?

Bom, por ser um cargo de chefia e confiança vem de todo um tempo de caminhada junto ao grupo político, onde desde 2016 estamos juntos, pois o nosso ideal é lutar contra a desigualdade social, buscando outras formas de lutar pela sociedade. Hoje, graças a união e a força de todos nós, temos um prefeito que é referência para todo o estado, o Renato filho, uma deputada que está sempre pronta a lutar por quem mais precisa, nossa querida Fátima Canuto, e a prefeita Ceci Rocha, essa por sua vez que vem mudando a história da cidade, com muito trabalho e esforço vamos juntos conseguindo mudar a atual realidade de Atalaia.

Quais são as principais atribuições da Chefia de Gabinete?

O Gabinete tem como suas principais atribuições assessorar a prefeita em suas funções políticas, nos projetos especiais, nas relações institucionais, com a comunidade, nos assuntos extraordinários, bem como nos relativos a cerimonial, honrarias e eventos.

Além desse trabalho a Chefia de Gabinete é responsável por expedir correspondências, organizar agendas e audiências da prefeita, preparar e encaminhar o expediente a ser despachado pela chefe do Executivo. Mas, vale frisar que a atual gestão não cabe somente isso, temos hoje um gabinete ativo, dinâmico que na maioria das vezes estar sempre nas ruas, junto ao povo realizando ações imediatas e efetivas de acordo com a demanda, lembrando que isso se deve ao fato de existir um frequente e comum diálogo entre Gabinete e os gestores de todas as pastas, isso facilita bastante para que ocorra fluidez nos serviços ofertados pela prefeitura e suas respectivas secretarias, algo não muito comum em gestões anteriores.

Quais são os principais objetivos da sua condução da Chefia do gabinete?

Inicialmente precisávamos desburocratizar e abrir o gabinete para o povo, estamos trabalhando dia após dia pra transformar e mudar a cultura de que o gabinete é só pra assuntos políticos, pessoas que tenham cargos e não é isso, nosso gabinete é aberto pra que toda a população tenha acesso a tirar dúvidas, obter informações e muitas vezes até uma simples conversa, pois trabalhamos assim cada vez mais do lado do povo, mas é bom lembrar que o nosso gabinete também é as ruas.

Quais foram as principais ações durante os primeiros meses de governo?

Começamos a gestão com a famosa mão na massa, desde o dia primeiro de janeiro iniciamos a limpeza geral em toda a cidade, com mutirões de limpeza, e demos andamento com o projeto “De Mãos Dadas com o Povo”, a busca ativa pelos alunos da rede pública de ensino, em suma, a gente conseguiu dá seriedade e rapidez aos serviços públicos em todas as áreas.

Algo que a sociedade lembra é a nossa parceira com o SAAE, pois tivemos vários problemas com o sucateamento de motores e bombas do SAAE a gente se reuniu para damos uma resolução mais rápida pois água é essencial para a sobrevivência de todos.

Não podemos esquecer a força tarefa de serviços, que é comandada pelo gabinete a famosa turma do jacaré que vem dia após dia nos ajudando a reconstruir a cidade.

Com os atendimentos do plantão social da Secretaria de Assistência Social, não podemos deixar de ressaltar que esses finais de semana de trabalho em cada localidade, também nos serviu pra conhecemos e pôr em ação alguns serviços da saúde, onde demos os devidos encaminhamentos para resolutividade de problemas que antes pareciam perpétuos, mas conseguimos dar andamento e resolver.

Houve também outras ações como o lançamento do Cartão Cria. Estamos criando o projeto de coleta seletiva de lixo, juntamente com a Semarh, ações de cadastro, atualização do Bolsa Família em cada localidade, bairro e povoado o que ajuda a essas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, auxiliamos também nos eventos e entregas dos benefícios eventuais de todos os atendidos pela SEMAS. Reestruturação da frota de carros do município, coleta regular de lixo e entulhos, entrega de sementes e disponibilização dos equipamentos para arar a terra da agricultura familiar, ações de contingência da Defesa Civil, Lei de Turismo.

Destaco também a atuação do setor de Planejamento, fiscalizando e atuando no município, tendo como base o Plano Diretor. Também a tributação municipal correta, com a cobrança adequada para todos. O Hospital com atendimento a todo vapor e com investimentos previstos.

Com o aquecimento do comércio local, já recebemos diversos novos negócios, como mercados, farmácias. Também estudos em nossa região para que se instalem fábricas na nossa cidade, gerando emprego e renda pra toda a população, tornando-a cada vez mais indepenente.

São algumas ações de efeito que já foram realizadas pelo gabinete ativo e atuante dentro da cidade de Atalaia.

O povo Atalaiense pode ter certeza que vamos fazer ainda mais por Atalaia. Estamos apenas no início.