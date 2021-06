Clínica Himagem completa 6 anos de qualidade, conforto e segurança no atendimento da população.

Há exatos seis anos o município de Atalaia ganhava uma completa clínica médica e radiologia integrada para melhor atender os atalaienses e toda a região. Com qualidade, conforto e segurança a Clínica Himagem vem se consolidando a cada dia e conquistando a preferência da população.

Contando com a visão empreendedora dos empresários Nancy Nunes e Alexandre Carvalho e a total dedicação de uma equipe de profissionais qualificados, a Himagem é uma marca de confiança e agora se prepara para ampliar sua já excelente estrutura, o que vai resultar em mais qualidade e mais opções para atender a população.

Para comemorar a data especial, na manhã desta quinta-feira, 10 de junho, teve bolo e parabéns com a presença dos empresários e equipe.

Para Nancy Nunes, a credibilidade foi alcançada através de um trabalho árduo e incansável de toda a equipe, tornando a Clinica Himagem o melhor atendimento da região e com os clientes satisfeitos. “Estimamos muitos anos de companheirismo e que essa relação se fortaleça cada dia mais, pois o intuito de todos que fazem parte da equipe Himagem é servir a população Atalaiense e de toda a região, com conforto, segurança e qualidade do atendimento próximo da sua casa”.

“Desde quando era apenas uma ideia no papel até aqui, foram tantos desafios vencidos habilmente, tantos aprendizados, tantos ensinamentos. Nós que fazemos parte dessa empresa, agradecemos a todos os Atalaienses pela preferência de sempre, pela confiança e reconhecimento que nos foi dado ao longo dos anos”, destaca a empresária.

Um 2021 que simboliza toda evolução e crescimento da Clínica Himagem.

“A clínica Himagem aproveita este momento para informar a todos que estamos ampliando nossas acomodações e em breve implantando o serviço de endoscopia e colonoscopia. Traremos um espaço super agradável e mais cômodo para que possamos receber a todos, mantendo o distanciamento necessário para o momento e o conforto necessário que todos merecem!”, conclui Nancy Nunes.