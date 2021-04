Camyla Brasil prepara mais um grande sorteio de prêmios para homenagear as mães de Atalaia

Apesar da impossibilidade de realizar mais uma edição da tradicional festa do Dia das Mães por conta da pandemia da covid-19, a vice-prefeita Camyla Brasil (PSC) não vai deixar passar em branco esta data tão especial e prepara uma mega sorteio de prêmios para homenagear as mamães atalaienses.

Desde 2017 realizando esta festa em Atalaia, Camyla Brasil conta sempre com o apoio de seu esposo André Monteiro e com a presença de um grande número de mães do município, acompanhadas por seus familiares, que participam de um momento de descontração e muita felicidade. Em 2020 o sorteio foi no Instagram por conta da pandemia.

Este ano sorteio será novamente realizado em seu perfil no Instagram @camyla_brasil , em data e horários que ainda serão divulgados pela vice-prefeita de Atalaia, assim como as regras para participação. “Dia das Mães é poder ter a dádiva de comemorar, quem ainda pode ter a sua mãe ao lado, assim como eu tenho a minha. Desde já meu feliz Dia das Mães a todas”, destaca Camyla Brasil.

Além da sempre linda homenagem as mães, Camyla Brasil também beneficia com sua ação o comércio de Atalaia, já que todos os prêmios são comprados de lojas do comércio local.

“Quero convidar a todos os atalaienses para que também prestigiem o nosso comércio local, que estão repletos de presentes para as mamães e com todos os tipos de preços”, ressaltou a vice-prefeita, que sempre faz questão de pessoalmente escolher cada presente que será sorteado.