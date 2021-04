Atalaia é representada no I Fórum Presencial de Gestores Municipais de Juventude de Alagoas – FORJUVE

O coordenador do Setor de Juventude do município de Atalaia Mateus Toledo, acompanhado da secretária de Assistência Social Valéria Araújo, marcou presença no I Fórum Presencial de Gestores Municipais de Juventude de Alagoas – FORJUVE, realizado em Maragogi.

Na busca de estratégias para uma melhor efetivação de políticas públicas para a juventude, foi abordada a importância da criação e reativação dos Conselhos Municipais da Juventude, a importância da captação de recursos através de emendas parlamentares, além da elaboração e execução de políticas públicas, principalmente neste momento de pandemia.

O evento contou com a participação de líderes nacionais como a secretária Nacional da Juventude Emilly Coelho, o presidente do Conselho Nacional da Juventude Marcus Barão, a assessoria de Liderança do Governo na Câmara dos Deputados, Jayana Nicaretta, Thaís Lima analista técnica da área de mulheres e juventude do Núcleo Social da CNM e o presidente estadual do Fórum de Gestores Municipais de Juventude de Alagoas Emmerson Ribeiro.

“Foi com muito prazer que acompanhado pela secretária de Assistência Social Valéria Araújo representei a Juventude Atalaiense no I Fórum presencial de Gestores Municipais de Juventude de Alagoas, onde pela primeira vez Atalaia faz parte da lista das cidades que tem implantado em seu território o setor juventude, algo histórico. O evento foi um momento de muito aprendizado para nós gestores, onde ouvimos, debatemos e produzimos estratégias para uma melhor efetivação das políticas públicas no município de Atalaia e em todo o estado de Alagoas. Agradeço imensamente a prefeita Ceci Rocha e a secretária Valéria por abraçar a Juventude e estender suas mãos para essa classe que por muitos anos foi tão esquecida”, destaca o coordenador Mateus Toledo.

A secretária Valéria Araújo reforçou seu apoio e da prefeita Ceci Rocha, em lutar pela efetivação das políticas públicas para os jovens atalaienses. “Uma grande satisfação ter feito parte deste momento tão significativo para juventude de Atalaia. Jamais poderia deixar de dar minha contribuição para essa classe que merece total apoio, respeito e dedicação. Como secretária de Assistência Social, junto com a prefeita Ceci Rocha, vamos abraçar e dar nosso total apoio a juventude e ao gestor de Juventude do nosso município Mateus Toledo, em lutar pela efetivação das políticas públicas voltadas aos jovens em nossa cidade. Atalaia merece”.

Na oportunidade, o coordenador Mateus Toledo tomou posse como diretor de comunicação do Fórum de Gestores Municipais de Juventude de Alagoas – FORJUVE.