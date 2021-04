Prefeitura de Atalaia distribui alimentos adquiridos pelo PAA, para famílias carentes do município

Ação fortalece a agricultura familiar no município de Atalaia.

Em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a Prefeitura de Atalaia realizou nesta terça-feira (20), a distribuição de 6.500 quilos de alimentos orgânicos produzidos pela agricultura familiar em Atalaia, beneficiando famílias do município que se encontram em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar e nutricional.

Os produtos foram adquiridos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e distribuídos pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Com esta importante ação, a prefeita Ceci Rocha (PSC) segue trabalhando para o enfrentamento da fome e diminuição da pobreza e, ao mesmo tempo, fortalece a agricultura familiar do município de Atalaia.

O PAA oferece a pequenos agricultores a garantia de compra de sua produção, gerando renda e inclusão social no meio rural. Na modalidade de compra com doação simultânea, o programa auxilia também no combate à fome de milhares de pessoas em todo País.