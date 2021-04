Filiação de Fátima Canuto ao PSC fortalece seu trabalho em prol de Atalaia

A deputada estadual Fátima Canuto deixou o PRTB e se filiou ao PSC, um ano após ter conquistado na Justiça Eleitoral o direito de trocar de legenda. A parlamentar se filiou ao partido que é presidido pelo filho em Alagoas, Renato Filho, prefeito do município de Pilar.

Com a deputada Fátima Canuto, o município de Atalaia vem tendo o apoio que não tinha há décadas na Assembleia Legislativa, sendo responsável por importantes projetos e ações voltadas para o município.

Agora no mesmo partido de sua nora e prefeita de Atalaia, Ceci Rocha, a tendência é que reforce ainda mais esse trabalho incansável em prol do desenvolvimento do município.

* Com informações do site 7 Segundos.