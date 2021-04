Projeto social beneficia crianças carentes de Atalaia com doação de material escolar

Ação solidária beneficiou crianças do Mutirão do Povoado Jenipapeiro.

É acreditando que só a educação transforma, que o grupo Mãos que Acolhem vem realizando neste final de semana mais uma importante ação solidária em Atalaia, com a entrega de kits de materiais escolares para crianças carentes do município.

Cadernos, lápis, borrachas, lápis de cor e os demais itens que compõe o kit de material escolar foram arrecadados através de doações anônimas, sem nenhum vínculo político.

Neste sábado, dia 17 de abril, os voluntários estiveram no Mutirão do Povoado Jenipapeiro, levando carinho em forma de incentivo a essas crianças, que mesmo em tempos de pandemia e aulas remotas, precisam dos materiais necessários para acompanhar as aulas.

“Agradecemos a todos que doaram materiais e acreditaram, junto com nosso grupo que só a educação muda um país”, destaca nota divulgada pelo Grupo Mãos que Acolhem.

As entregas do kits seguem, onde o Grupo vai buscar atender outras comunidades, a exemplo da Vila Bené.

Também neste sábado, foram realizadas a entrega de roupas, sapatos e brinquedo no Conjunto Maria de Nazaré.

Formado por um grupo de amigos da cidade de Maceió e de Atalaia, o Grupo Mãos que Acolhem tem o objetivo de realizar ações solidárias com a participação de voluntários, com objetivo de beneficiar famílias carentes. A entrega de kits de materiais escolares acontece desde o ano de 2018.