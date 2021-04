Governo de Alagoas assina ordem de serviço para o início das obras do Minha Cidade Linda em Atalaia

O governador Renan Filho e o secretário de Transporte e Desenvolvimento Urbano, Mosart Amaral, assinaram nesta quinta-feira, 1º de abril, a ordem de serviço para o início das obras do Minha Cidade Linda no município de Atalaia. A solenidade aconteceu às 10 horas, no Salão de Despachos, no Palácio dos Palmares, em Maceió.

Acompanharam a solenidade, representando Atalaia, a prefeita Cecília Rocha e a deputada estadual, Fátima Canuto.

Serão 13 milhões destinados ao município, contemplado Atalaia com serviços de pavimentação de 76 vias urbanas, que equivalem a mais de quatorze quilômetros de saneamento e pavimentação asfáltica. Serão beneficiados as localidades: São Sebastião, Jagatá, Parque do Futuro I, Paraíso e vias do Loteamento Santa Inês.

Além disso, o município será contemplado com cinco equipamentos de lazer, com quadra e brinquedos infantis, que serão distribuídos por essas localidades, proporcionando também mais qualidade de vida e lazer para essas famílias atalaienses.

O programa Minha Cidade Linda visa transformar para melhor os espaços públicos e as ruas de todas as cidades alagoanas, e melhorar a qualidade de vida da população por meio de obras nas vias urbanas – como a implantação de calçamento –, da instalação de academias ao ar livre e de parques infantis, além de pintura das fachadas das moradias. A revitalização dos espaços e ruas diminui a violência e os acidentes, melhora a mobilidade e acessibilidade das pessoas, e proporciona lazer, esporte e momentos de interação social, devolvendo a cidade aos seus verdadeiros donos: a população.