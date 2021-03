Aulas de violão para iniciantes estão sendo realizadas na Casa de Cultura de Atalaia

A Escola de Música Tom Menor iniciou na última quinzena de março, as aulas de violão para iniciantes na Casa de Cultura de Atalaia. Agora, além da capoeira do Grupo Capoeira Brasil, do mestre Pavão e instrutor Alemão, as aulas de violão são as responsáveis por manter viva a prática cultural naquele histórico espaço para o município.

Por um valor mensal bastante acessível, agora é possível em Atalaia aprender desde início as técnicas para dominar este instrumento musical. A duração do curso depende do desenvolvimento do aluno, que já na primeira aula recebe uma apostila com informações teóricas.

As aulas acontecem de segunda à sexta-feira, manhã e tarde. Nos dias de segunda e quinta, é possível também ter aulas no período noturno.

Com uma equipe de profissionais capacitados, formada pelos professores Alan Oliveira, Débora Caroline e Lucas Lima, a Escola de Música Tom Maior é a oportunidade que muitos atalaienses esperavam.

Alan Oliveira tem uma experiência de quase 10 anos como professor de violão, tendo formação em São Paulo, sendo aluno de Carlos Cruz, discípulo de Edson Lopes, que é um dos maiores violonistas do Brasil. Também tem formação na Escola de Belas Artes do Senac e já ajudou a vários jovens atalaienses a dominar essa arte.

Interessados em participar do curso, podem entrar em contato através dos telefones: (82) 99336-3899 e 99156-0703.