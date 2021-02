Após 23 anos, bloco Galo do Helhinho não vai às ruas de Atalaia na abertura do Carnaval

"Ei, pessoal! Vem moçada! Carnaval começa no Galo da Madrugada". Seria ao som do hino do Galo, do grande Alceu Valença, que os atalaienses avançariam hoje a madrugada de sexta pra sábado, em um animado desfile pelas principais ruas da cidade, na abertura oficial do Carnaval.

É que após 23 anos, o bloco Galo do Helhinho (antigo Galo da Madrugada), o mais tradicional de Atalaia ainda em atividade, não desfilará este ano em razão das medidas sanitárias contra o novo coronavirus, que para evitar aglomeração, anulou todo o festejo carnavalesco na cidade.

O Galo do Helhinho pode ser considerado um patrimônio imaterial de Atalaia, atraindo sempre famílias inteiras para dar as boas vindas ao Carnaval ao som de orquestras e marchinhas carnavalescas.

O Galo do Helhinho conta na organização com o empenho do ex-vereador Quinho do Portão e de Hélder Cabral, filho do idealizador do Bloco, o saudoso Helinho Cabral. Também os demais familiares do Helinho.