Devido a pandemia, procissão será automobilística para homenagear Nossa Senhora das Brotas

Tradição centenária, a Festa de Nossa Senhora das Brotas, padroeira de Atalaia, teve sua programação adaptada por conta da pandemia. Desde a abertura com as celebrações das missas, os fiéis precisaram seguir protocolos sanitários de distanciamento social e o uso obrigatório de mascaras.

No encerramento das festividades, que acontece nesta terça-feira, 2 de fevereiro, Dia da Padroeira, a tradicional procissão em homenagem a Nossa Senhora das Brotas será substituída por uma carreata automobilística, percorrendo as principais ruas da cidade.

O Padre José Alex faz um convite a população. "Convocamos todos os devotos atalaienses para que dessa maneira nós possamos expressar a nossa fé e o nosso carinho a nossa mãe das Brotas."

A carreata terá saída da Igreja Matriz, no dia 02 de Fevereiro, logo após a Santa Missa, celebrada às 16h. Ela percorrerá as principais ruas do centro da cidade e depois seguirá em direção a vila José Paulino, onde pela primeira vez a imagem percorrerá as principais ruas da vila. Será um grande movimento de fé dentro dos carros, com toda segurança e isolamento, para possamos manifestar o carinho e pedir as graças a Mãe das Brotas.

* Com informações da PASCOM Nossa Senhora das Brotas.