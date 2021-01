Lays Melo comemorou seu aniversário distribuindo bolo, salgados e doces para crianças da Sucupira e Vila Davi

A vereadora do município de Atalaia, Lays Melo, completou 28 anos de idade neste último sábado, dia 23 de janeiro. Este ano, Lays optou em comemorar sua idade nova de uma maneira diferente, levando muita alegria para as crianças da Sucupira (Povoado Boca da Mata) e da Vila Davi.

Na oportunidade, foram distribuídas aproximadamente 200 marmitinhas, preparadas com muito carinho pela aniversariante e seus familiares, com bolo de chocolate, coxinha, brigadeiro e vários outros doces que as crianças adoram.

O gesto solidário foi retribuído com muitos abraços e sorrisos, resultando em uma comemoração de aniversário inesquecível para a vereadora.

“A minha ideia inicial era fazer uma festa na rua, mas devido a pandemia resolvi comemorar meu aniversário de forma diferente, distribuindo marmitinhas com tudo que criança gosta. A minha felicidade sempre será a alegria das pessoas”, destaca Lays Melo.

Vale destacar também que Lays Melo fez questão de escrever nas quase 200 marmitinhas, mensagens positivas, para que as crianças sentissem seu carinho com a realização desta ação.