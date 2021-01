Instituto Elvio Brasil vai contemplar um aposentado e dois funcionários públicos com vale compras até dezembro de 2021

Fazer o bem, sem olhar a quem! É com esse objetivo que um projeto do Instituto Elvio Brasil vai amenizar o sofrimento de três atalaienses que não receberam o pagamento do mês de dezembro de 2020.

O Instituto Elvio Brasil vai contemplar até o final do ano de 2021, um Aposentado, um Agente de Saúde e um Gari, com vale compras no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Para Walkyria Ferro, que está a frente do Instituto Elvio Brasil, o intuito desta ação não é procurar culpados e nem servir de exemplo para que outros façam o mesmo. Walkyria lembrou também da nobre atitude da prefeita Ceci Rocha, que teve a iniciativa de abrir mão de seu salário.

“QUERO DEIXAR BEM CLARO, QUE O INTUITO DO INSTITUTO ELVIO BRASIL, NÃO É PROCURAR UM CULPADO OU FAZER COM QUE A OU B FAÇA O MESMO. NÃO DISPONHO DE SALÁRIO PÚBLICO PARA ABRIR MÃO, ESTOU DISPONIBILIZANDO UMA PARTE DO MEU SALÁRIO, POIS MANTENHO O INSTITUTO ELVIO BRASIL POR MINHA CONTA. Esclareço em caixa alta, pois vejo alguns jornais apontando a atitude da Prefeita Ceci Rocha como jogada política. Quando devemos na verdade, aplaudir toda forma de atitude que tenha o objetivo de ajudar”, destacou em nota divulgada nas redes sociais.