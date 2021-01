Com mais um óbito por Covid-19, total de mortes em Atalaia chega a 27

O município de Atalaia registrou mais uma morte por Covid-19 neste domingo (24). Com esse óbito o município chega a 27 falecimentos em decorrência da doença. É importante destacar que a data acima se refere a inclusão do óbito confirmado no Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Segundo o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs), da Sesau, trata-se de um homem de 72 anos, que morava em Atalaia, era diabético, hipertenso, renal crônico e morreu no Hospital Metropolitano de Alagoas (HMA), em Maceió.

Já são 668 casos confirmados de Covid-19 no município. Não tem informação oficial de quantos desses casos, já estão recuperados.

Nesta última semana o município recebeu 155 doses da vacina Coronavac, que foram aplicados em funcionários que trabalham na unidade sentinela, hospital e Samu. Em breve o município irá receber doses do imunizantes da Oxford/AstraZeneca. A expectativa é que até março o município receba 8 mil doses.