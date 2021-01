Dra. Marílya Correia inaugura seu consultório odontológico em Atalaia.

Desenvolver a saúde bucal dos seus pacientes é o principal objetivo da cirurgiã-dentista Marílya Correia (CRO/AL 4694), que inaugurou na manhã desta quinta-feira, dia 14 de janeiro, o seu novo consultório em Atalaia, Alagoas. Após trabalhar em outros consultórios, a dentista decidiu que era o momento de investir em um espaço próprio que oferecesse ainda mais conforto e qualidade para os seus pacientes.

A ideia de abrir seu próprio consultório surgiu da necessidade de melhorar o atendimento. “O consultório foi uma necessidade de ampliar o atendimento para os meus pacientes, uma forma de estar disponível em um horário diferenciado, podendo suprir a necessidade de todos. Agora no meu próprio consultório tenho como objetivo de trazer uma odontologia humanizada, proporcionar segurança e transmitir seriedade no meu trabalho, além de buscar sempre ser uma boa dentista e continuar me atualizando”, conta Marílya.

Além do novo consultório, todo equipado para trazer o que há de melhor a seus pacientes, Marílya também se destaca pelo tratamento odontológico diferenciado que proporciona a cada paciente.

Para Marílya é essencial ouvir as queixas e as necessidades particulares de cada indivíduo. “O que me motiva no dia a dia é a satisfação de poder melhorar a saúde das pessoas e receber um sorriso no final do tratamento, isso me dá a sensação de dever cumprido, mesmo ciente de que nem sempre é possível suprir a expectativa de todos, porém é sempre possível dar o meu melhor, fazer com que o paciente sinta-se à vontade para tirar suas dúvidas, tirar sua dor e, acima de tudo, melhorar algo que o incomoda”.

A Dra. Marílya Correia presta serviços de clínica geral, atendendo adultos e crianças, de segunda à sábado, das 08:30 às 17:00, com flexibilidade para horários noturnos e/ou fins de tarde para casos específicos. Seu consultório está localizado na Avenida Silvestre Péricles, nº 174, centro.

Contato pelo telefone (82) 99160-1600 ou pelo e-mail marilyacorreia@hotmail.com.

Confira todas as fotos da inauguração, registradas pelo fotografo Lucas Feitosa, para o site Atalaia Pop: