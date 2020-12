Grupo Capoeira Brasil realiza Roda Solidária e arrecada alimentos para famílias carentes de Atalaia

O Grupo Capoeira Brasil no município de Atalaia, sob a orientação do Mestre Pavão, realizou na noite desta última terça-feira (22), uma Roda Solidária com o objetivo de arrecadar alimentos para serem entregues as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social no município.

O uso de máscara foi obrigatório para quem esteve presente no evento.

O evento solidário foi realizado no prédio da Casa de Cultura da cidade, espaço que estava abandonado que vem servindo de palco para a prática da capoeira no município. O Grupo Capoeira Brasil vem sendo responsável por manter esse importante espaço para a historia de Atalaia, em funcionamento.

“Passando para agradecer a todos que se puserem na intenção de ajudar o próximo com essa pequena contribuição na nossa Roda Solidária. Com um pouco de cada, podemos fazer muito por alguém”, destaca nota divulgada pelo Grupo nas redes sociais.

O evento também serviu como despedida das rodas de capoeira no ano de 2020. “Agradecer também a todos que estiveram presentes na nossa última roda do ano. Que o próximo ano venha repleto de Deus nas nossas vidas”, conclui a nota do Grupo Capoeira Brasil em Atalaia.