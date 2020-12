Natal da LBV, leva esperança às famílias de baixa renda em Atalaia/AL

A Legião da Boa Vontade (LBV), com a sua tradicional campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia!, beneficia milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social e em risco alimentar em 175 cidades brasileiras, levando cestas de alimentos e kits de limpeza para que continuem se prevenindo do novo coronavírus. A edição 2020, assiste mais de 50 mil famílias no país.

Em Alagoas, a Instituição leva a assistência para mais de 1 mil famílias, com 30 toneladas em cestas de alimentos, cestas verdes e kits de material de limpeza, para comunidades rurais e indígenas dos municípios de Arapiraca, Atalaia, Campo Alegre, Coité do Nóia, Feira Grande, Joaquim Gomes, São Sebastião, Palmeira dos Índios, Taquarana e a capital Maceió.

Em nosso município de Atalaia, a LBV em parceria com a Fundação Amadeu Inácio, esteve assistindo as famílias em vulnerabilidade social no Distrito de Ouricuri. A presidente Maria de Lourdes Almeida, agradeceu a parceira da Instituição que proporcionou para 100 famílias, cestas de alimentos e kis de material de limpeza, para que tenham um Natal digno, sem fome e com limpeza. “Só temos que agradecer a parceria com a LBV, que levamos o amparo para as famílias mais vulneráveis do Distrito Ouricuri, que tem casas de taipas e fogão a lenha. Meu agradecimento a Deus e a Legião da Boa Vontade por tamanha solidariedade”, declara.

Neste sábado, 19 de dezembro, em sua Sede no Barro Duro, em Maceió/AL, a Caravana da Boa Vontade, encerra as entregas das cestas de alimentos e os kits de material de limpeza, para as centenas de famílias que ao longo do ano, são assistidas por meio de seus serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, oferecidos as crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Todas as entregas das doações ocorreram de forma organizada e seguindo todas as recomendações das autoridades de saúde, como manter o distanciamento de 1,5 metro por pessoa, o uso de máscara, luvas, álcool em gel 70% e higienização das embalagens.

Dezenas de Instituições parceiras da Rede Sociedade Solidária, fomentada pela LBV no Brasil, têm recebido o apoio da Entidade para garantir a segurança alimentar das famílias que assistem em suas comunidades.

A Solidariedade não pode parar, doações de qualquer valor podem ainda ser feitas pelo site www.lbv.org ou pelo 0800 055 50 99.