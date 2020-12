Ceci Rocha monta Gabinete de Governança e define planejamento para 100 dias de governo

A prefeita eleita de Atalaia, Ceci Rocha (PSC), já tem definido o plano de ação para os primeiros 100 dias de administração. Na próxima segunda-feira o Gabinete de Governança será instalado na Câmara de Vereadores, que estará em recesso.

Com foco no ajuste financeiro para garantir a governabilidade, uma das primeiras medidas de impacto será a suspensão de todos os contratos licitatórios, exceto das obras com recursos federais.

Cada secretaria vai agir com foco em ações já determinadas. Na primeira semana da nova administração a sede da Prefeitura estará fechada para assuntos externos porque prioridade será o recadastramento dos servidores ativos e inativos.

Na Educação será feito o levantamento completo de toda rede municipal para preparar o calendário de matrículas e início do ano letivo.

Na Saúde o reabastecimento de medicamentos nas unidades será a prioridade. A equipe de transição está trabalhando no levantamento do quadro de agentes de saúde, médicos, enfermeiros, dentistas e técnicos. O objetivo é que, já em janeiro, a gestão tenha todo levantamento dos exames pendentes e a atualização da marcação de consultas para que os primeiros mutirões de cirurgias sejam definidos. O centro cirúrgico do Hospital João Lyra Filho, uma das principais propostas da campanha, estará funcionando de maneira plena.

No plano de ação com o Governo do Estado está a pavimentação do Jagatá, Maria de Nazaré e São Sebastião. No Pró-Estrada a pavimentação do acesso ao distrito Porongaba. A conclusão de cerca de 200 unidades habitacionais no conjunto Deus é Fiel, que estão paralisadas está no mapa das prioridades. Assim como a ampliação da rede de abastecimento de água e melhorias nos povoados Oricuri, Porongaba, Deus é Fiel, Jagatá, Nazaré e São Sebastião

Trabalho e Renda

Outra proposta de campanha será a implantação de programas para gerar oportunidades de trabalho para os atalaienses. Ceci Rocha está finalizando o projeto para transformar a área que seria para a implantação do distrito industrial no Programa Sementes do Futuro. No Pilar, quando secretária da Assistência Social, ela implantou o Plantando o Futuro que, através da agricultura familiar, tirou centenas de família da extrema pobreza.

"Bem. Está chegando a hora de iniciarmos a missão de transformar Atalaia num lugar próspero, onde as pessoas tenham acesso à saúde para consultas, medicamentos e cirurgias. Na educação vamos oferecer condições dignas de trabalho aos servidores e aproximar professores e alunos do mundo tecnológico, como acontece no Pilar. Vamos atualizar os programas sociais, fazer parceria com o Governo do Estado e preparar a cidade para futuros investimentos através da iniciativa privada. Vamos começar do zero, mas com planejamento, determinação e transparência nas ações vamos vencer juntos. Afinal, foi para isso que eu e a Camila (vice-prefeita) fomos eleitas", destaca Ceci Rocha.