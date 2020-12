Culto em Ação de Graças celebra a vitória da prefeita eleita Ceci Rocha e da vice-prefeita Camyla Brasil

A prefeita eleita do município de Atalaia, Ceci Rocha (PSC) e sua vice-prefeita Camyla Brasil (PSC), realizaram na noite deste sábado (5), um Culto em Ação de Graças como forma de agradecer a Deus pela grande vitória obtida nas urnas, no último dia 15 de novembro.

O evento religioso contou com a pregação do Pastor Gion Lucas, da Igreja Casa da Promessa. Centenas de fiéis lotaram a rua próxima a Praça Aristides Lopes da Rosa Agra, no bairro José Paulino, também conhecida popularmente como Praça do Zé do Pedrinho.

A vice-prefeita eleita, vereadora Camyla Brasil agradeceu a presença de todos e destacou a caminhada vitoriosa da campanha eleitoral, reafirmando sua disponibilidade de trabalhar junto com Ceci Rocha, por uma Atalaia melhor.

“Creio que há tempo determinado para tudo e tudo acontece no tempo de Deus. Assim Deus fez a promessa e assim Deus cumpriu e honrou. Foi uma caminhada muito difícil, muito árdua, onde todos os dias levávamos pedradas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhã. E assim foi a caminhada, sempre crendo que Deus ia cumprir, que tudo iria dar certo. Junto de nós tinha um exercício, não era tão grande, mas era forte e junto a nós e ao nosso exército, se juntou um exército grande, que é o povo atalaiense. Todos juntos, debaixo da proteção de Deus, chegamos lá e que seja feita a vontade do Senhor, que é perfeita. Com a ajuda de Deus e de cada um de vocês, vamos fazer uma Atalaia diferente, uma Atalaia muito melhor, que vai começar a entrar no trilho do desenvolvimento. Sabemos que será um trabalho mais árduo, ainda mais difícil, mas somos fortes, somos guerreiras e, mais do que isso, somos as escolhidas do Senhor e vamos honrar a confiança de cada um de vocês”, destacou Camyla Brasil em seu testemunho.

Em seguida foi a vez da prefeita eleita Ceci Rocha dirigir-se aos presentes e dizer de sua felicidade e agradecimento a Deus, reforçando seu compromisso de realizar uma gestão que possa transformar para melhor Atalaia e a vida dos atalaienses.

“Foi uma campanha muito longa, uma campanha de seis meses, onde andamos bastante, conhecemos todas as casas, andamos toda Atalaia duas vezes ou mais e que foi muito gratificante. Deus honrou e trouxe essa vitória para o povo que necessitava de benção, de esperança. O povo estava desacreditado. Muitas vezes entravamos nas casas e as pessoas diziam que não queriam mais votar, pois político é tudo igual. Mas, político não é tudo igual, pois um político que quer fazer uma política diferente, que quer fazer o bem, que veio para transformar e mudar a vida das pessoas, essa é a nossa missão. As pessoas foram entendendo ao decorrer da campanha que essa era a nossa missão de vida, mudar e transformar a vida das pessoas, trabalhar e olhar sempre por quem mais precisa. Um novo tempo vai começar a partir de janeiro de 2021 e a cidade vai voltar a ter aquela alegria que tinha, a cidade vai sorrir. Para ser prefeito é preciso ter um bom coração, escutar, caminhar e está presente na vida de cada um de vocês, pois é com vocês que a gente aprende, que a gente faz. A gente está aqui para transformar, não só a quatro mãos, mas com todas as mãos para nos ajudar, nos dando forças todos os dias. A vontade do novo é o que nos faz acordar todos os dias e pensar, eu não posso parar de lutar, porque essa é a nossa missão, trabalhar por vocês”, destacou em seu testemunho a prefeita eleita.

Ceci Rocha foi eleita prefeita de Atalaia com 14.057 votos e será a primeira mulher a governar o município.