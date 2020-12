Lombada do DER/AL num trecho entre Atalaia e Capela tem servido para bandidos atacarem condutores de veículos à noite

Tem sido uma constante o número de assaltos numa lombada, ou quebra-molas, como queiram chamar, existente na rodovia AL/316 no trecho que corta o povoado Santo Antônio, em Atalaia/AL. Condutores de veículos que trafegam naquela região com destino ao Vale do Paraíba, sobretudo, que conhecem da causa, procuram sempre evitar trafegar no local, altas horas da noite. “Realmente, ali tem sido um lugar de muito perigo; tinham dado até um tempo, mas estão voltando a praticar assaltos de novo”, disse o empresário Welington Gouveia, que habitualmente tem saído de Maceió para ir visitar seus pais em Capela.

“Os bandidos ficam nas moitas às margens da rodovia, atacando com pedras e arma de fogo, justamente no momento em que os veículos diminuem a velocidade para cruzar a lombada. É uma situação de constrangimento, pois já era tempo do DER/AL ter retirado a tal maldita lombada”, disse nosso leitor de Capela, Marcos Montenegro, baseado num relato do irmão, Sérgio, que sofreu na pele a humilhação dos bandidos recentemente quando passava à noite no local com a família.

“Muito perigoso mesmo, mas também tem o outro lado da moeda, antes de colocar aquele quebra-molas aconteciam vários acidentes no local e com óbitos; depois da instalação do quebra-molas não houve mais acidentes com pessoas, mas o número de assaltos aumentou” disse o vereador reeleito por Capela, Fernando Malta (MDB).

“É verdade. Já foram encaminhadas inúmeras indicações ao DER/AL e nada de atendimento até gora” comentou o vereador reeleito agora pela nona vez por Atalaia, Fernando Vigário (MDB), entendendo que uma boa solução seria pelos menos substituir a lombada por trepidador, ou faixa de pedestre bem sinalizada.

“Interessante é que aquela lombada só existe para atender praticamente pelo dia, as pessoas que desembarcam de carro e lotação no acostamento do lado direito, no sentido Atalaia/Capela, então uma faixa de pedestre bem visualizada, placas indicando limite de velocidade ou mesmo um “pardal” mas, esse só para funcionar até uma parte da noite, já era o suficiente demais” comentou o ex-vereador por Capela, Zé Gouveia, que já fui vítima naquele local. “Só não conseguiram me assaltar porque consegui fazer a volta do carro antes de chegar à lombada; pois liguei pra Polícia que chegou de imediato e os caras fugiram” detalhou Gouveia.

* Com informações do site Cada Minuto - VEJA AQUI.