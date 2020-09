Atalaia e demais municípios do interior avançam para a fase azul do Distanciamento Social Controlado

Por conta da evolução positiva dos números relacionados à Covid-19, o município de Atalaia e os demais do interior de Alagoas, que se encontravam na fase amarela passam para a fase azul do Distanciamento Social Controlado. Agora, todo o estado, incluindo Maceió, fica com a mesma cor no Mapa de Classificação de Riscos.

No interior, cujo pico na 25ª semana teve 117 óbitos, registrou na semana passada um total de 12 óbitos. Além de fechar a 16ª semana epidemiológica seguida com queda contínua no número de óbitos, a Taxa de Ocupação de Leitos com Respiradores ficou com percentual pouco acima dos 30%.

De acordo com o último Boletim Epidemiológico divulgado pelo Governo do Estado, Atalaia registra ao todo 587 casos confirmados e 19 óbitos. O 19º óbito registrado no município foi de uma mulher de 43 anos.

A fase azul permite que bares, restaurantes, templos, igrejas, instituições religiosas em geral aumentem seu público para 75% do aforo total. Já as academias, clubes e centros de ginástica continuam operando com 50% da capacidade. O transporte intermunicipal permanece com os atuais 50% de funcionamento da frota. Todos os setores autorizados a funcionar devem obedecer às medidas previstas no Protocolo Sanitário do Estado.

Volta às aulas e eventos

O retorno das aulas presenciais no sistema educacional também foi abordado pelo governador. “Até o final do mês de setembro vamos apresentar o avanço e a retomada de alguns segmentos da educação. Em linhas gerais, vamos retomar a educação de adultos primeiro, a educação nos cursos profissionalizantes na área da saúde e em outras, cursinhos pré-vestibular, ensino superior e cursos específicos de línguas e matérias pontuais, que têm um número menor de alunos”, detalhou.

Média móvel

Por fim, vale a ressalva que, embora Alagoas tenha registrado o maior período de quedas na média móvel de mortes em todo o Brasil – desde que o cálculo começou, o estado segue há 48 dias consecutivos em queda –, nunca é demais lembrar: a pandemia não acabou. O boletim emitido nesta quarta-feira (23) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) registrou mais 551 novos casos e cinco óbitos nas últimas 24 horas.

“O cidadão deve seguir colaborando”, advertiu o governador. “Lave as mãos, respeite o distanciamento social e evite aglomerações, assim, você vai se proteger, proteger a sociedade e nos ajudar a continuar com os bons resultados no combate à Covid-19”, alertou.