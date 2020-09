Casa do Empreendedor de Atalaia retoma atendimento presencial

Após suspensão do atendimento presencial devido à pandemia do novo coronavírus, a Casa do Empreendedor do município de Atalaia retornou seus atendimentos presenciais nesta semana. A retomada acontece obedecendo as normas estabelecidas através de decreto municipal e estadual.

Para a segurança dos servidores e usuários, uso de máscara é obrigatório durante o atendimento, além de uma limitação de acesso ao local, devendo obedecer um distanciamento seguro.

Durante as fases mais críticas da pandemia, o atendimento ocorreu de forma virtual, com o objetivo de continuar dando assistência aos empresários do município.

A Casa do Empreendedor de Atalaia funciona das 7 às 12 horas, de segunda a sexta e está localizada no Clube Social Atalaiense.