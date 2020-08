Grande parceiro da gestão Chico Vigário, deputado Arthur Lira destaca o desenvolvimento de Atalaia

Parlamentar que mais recursos federais trouxe para Atalaia, o deputado Federal Arthur Lira, líder do Progressistas na Câmara dos Deputados, destacou recentemente em suas redes sociais o desenvolvimento do município, fruto de sua parceria com a gestão do prefeito Chico Vigário.

“Com os recursos que destinei para a infraestrutura, os bairros estão recebendo ruas asfaltadas, e, por meio da CODEVASF, um compactador de lixo garante a limpeza urbana”, destacou.

O grande avanço na Saúde do município, também é fruto desta parceria. “E a saúde também está recebendo investimentos. Com as emendas enviadas, foi possível renovar os veículos. Assim, o município agora conta com duas novas ambulâncias e uma caminhonete. Além disso, há verbas para custeio de equipamentos e fizemos uma importante entrega, a UBS José Emanuel Vieira Gomes”, comentou Arthur Lira.

Para Arthur Lira, a parceria com o prefeito Chico Vigário continuará resultado em mais desenvolvimento para Atalaia. “O futuro de Atalaia é próspero, e seguiremos trabalhando para oferecer ainda mais saúde e qualidade de vida aos atalaienses”, concluiu.