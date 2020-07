Terminal Rodoviário de Atalaia está passando por ampla reforma

O Terminal Rodoviário do município de Atalaia está passando por uma reforma ampla em suas instalações. A obra está sendo executada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SINFRA), com recursos próprios do município.

Com sua obra em fase acelerada e perto de ser concluída, essa nova e moderna estrutura proporcionará aos atalaienses e aos visitantes, uma maior acomodação e mais conforto na espera de suas viagens.

O prefeito Chico Vigário vem acompanhando de perto o andamento da obra. “O do Terminal Rodoviário vem passando por uma grande reforma para adequar o espaço e toda a estrutura necessária para bem atender aos usuários e visitante da cidade, como também a própria população atalaiense”, comentou.

Imagem do projeto arquitetônico do Terminal Rodoviário de Atalaia.