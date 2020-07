Programa Acessuas Trabalho promove palestra virtual sobre empreendedorismo

Na noite desta última terça-feira (7), a Secretaria Municipal de Assistência Social de Atalaia, através do Programa Acessuas Trabalho, realizou uma palestra virtual sobre EMPREEDEDORISMO, com o objetivo de incentivar e orientar os recém formandos nos cursos de cabeleireiro, manicure e maquiagem, sobre o ingresso no mercado de trabalho.

A ação foi organizada pela coordenadora do Programa Acessuas Trabalho, Girlene Barros e pela técnica de referência, Lidiane Santos.

A live contou com as participações de André Vigário, agente de desenvolvimento e diretor da Casa do Empreendedor de Atalaia e do professor Gildenor Leite, que falou sobre o EMPREENDEDORISMO SOCIAL.

Abordando o tema A IMPORTÂNCIA DA FORMALIZAÇÃO PARA O MEI, André Vigário destacou a relevância desse momento para esses formandos. “Foi um momento significativo, pois conseguimos levar à informação e incentivo aos formandos, mesmo com às dificuldades propostas pelo isolamento social, na oportunidade utilizamos o aplicativo Meet e conseguimos transmitir de forma clara e objetiva o conhecimento sobre o tema”.

O Acessuas Trabalho consiste em um conjunto de ações de articulação de políticas públicas e de mobilização, encaminhamento e acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social para acesso a oportunidades de trabalho e emprego.

Recentemente o Programa foi responsável pela formação de 51 novos profissionais em Atalaia, nas áreas de cabeleireiro, manicure e maquiagem, com 17 alunos em cada turma.