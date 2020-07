Em parceria com a AMA, Prefeitura de Atalaia entregará RGs solicitados por atalaienses

Com o fechamento de todos os postos do Instituto de Identificação de Alagoas, nesse período de pandemia, a Prefeitura de Atalaia, em parceria com a Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), vai garantir a distribuição do documento.

Em Atalaia, os atalaienses que solicitaram e estavam no aguardo do documento, agora vão receber o RG na cidade, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, com todo aparato de segurança para evitar aglomerações. As entregas acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.

Só podem pegar o documento o requerente ou seu representante legal, munido de recibo emitido pelo Instituto de Identificação e certidão de nascimento ou casamento.

Segundo orientação da AMA, o município deve informar semanalmente àquela Associação os RGs entregues e devolver a AMA os documentos que por ventura não haja procura para que a mesma devolva ao Instituto de Identificação Delegado Mário Pedro.

* Com informações da AMA e da ASCOM Atalaia.