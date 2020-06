Creas e Caps de Atalaia ajudam idosa a reencontrar familiares na cidade de São Sebastião

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do município de Atalaia, acompanhou nos últimos dias a senhora Maria de Lourdes da Silva, uma idosa que tem problemas mentais e que foi encontrada por moradores abandonada, machucada e sem documentação no Povoado Olhos D'águas, zona rural de Atalaia.

A equipe de saúde do município foi acionada, onde a mesma recebeu atendimento médico no Hospital João Lyra Filho para onde foi encaminhada. Ela recebeu todo o cuidado médico da equipe do Hospital e também com a higiene e alimentação.

A Secretaria Municipal de Saúde através do Caps e a Secretaria de Assistência Social através do Creas deram toda assistência necessária, onde foi realizado um trabalho de investigação a procura por um parentesco da paciente. A equipe encontrou um primo de dona Maria no município do Pilar, mas o mesmo não quis se responsabilizar por ela e indicou uma irmã dela que reside no município de São Sebastião.

A equipe do Creas e Caps de Atalaia foram até a cidade de São Sebastião, acompanhado de dona Maria de Lourdes e após várias buscas pela parente, encontraram uma irmã que aceitou ficar com ela e cuidar.

A equipe preencheu um termo de responsabilidade, onde a única irmã de dona Maria assinou o documento em que se responsabilizou e se comprometeu em cuidar dela.

Nesta semana, foi promovido um encontro emocionante entre as irmãs, que há anos não tinham mais contato. Ficou para a equipe envolvida nesse caso o sentimento de dever cumprido, onde deram a dona Maria de Lourdes um novo recomeço ao lado de sua única irmã.