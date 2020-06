Fortes Chuvas: Prefeito visita possíveis locais de inundações e acompanha monitoramento do Rio Paraíba

Secretário de Defesa Civil MAssilon Mendes e prefeito Chico Vigário, observam aumento do nível do Rio Paraíba.

O prefeito Chico Vigário esteve na manhã deste domingo (14), visitando possíveis locais de inundações no município de Atalaia e monitorando o nível do Rio Paraíba do Meio, acompanhado pelo secretário de Defesa Civil Massilon Medes e pelo o secretário de Infraestrutura João Eudes. O objetivo foi verificar as condição destes locais, após as as chuvas que caíram nesta madrugada.

De acordo com a Secretaria de Defesa Civil a manutenção preventiva é um trabalho necessário para evitar inundações, já que a limpeza dos bueiros e galerias evitam muitos problemas.

“O trabalho preventivo já fez com que tivéssemos um bom escoamento das águas da chuva, com isso evitamos inundações em pontos corriqueiros. Os locais que apresentaram problemas até então, foram poucos, mas as equipes já estão em campo resolvendo.”, destacou o prefeito.

Em nota divulgada em suas redes sociais o prefeito Chico Vigário voltou a alertamos mais uma vez a população para que evite jogar lixo em terrenos baldios e nas vias públicas, “pois quando chove esse material vai todo para as galerias e dificulta o escoamento da água, além de evitarem tapar os bueiros”.

A equipe da Prefeitura Municipal de Atalaia e Defesa Civil segue atenta e sob alerta com relação ao nível do rio.