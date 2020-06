Prefeitura de Atalaia isola praças do município para evitar aglomerações

Em mais uma ação de combate à pandemia do Covid-19, a Prefeitura de Atalaia, isolou as praças do município, com o objetivo de evitar aglomerações nesses locais. Essa e outras medidas vem sendo implantadas na cidade, com objetivo de evitar a proliferação e contágio do novo coronavírus.

Os trabalhos seguem sendo intensificados, mas o Governo Municipal vem ressaltando que é importante a colaboração da população neste momento, pedindo que os cidadãos atalaienses só saiam de casa em extrema necessidade e evitem o contato com outras pessoas, mantendo o distanciamento social. Que continuem higienizando bem as mãos e que se precisarem sair de casa, usem máscara.

Com 226 casos confirmados, 5 óbitos e outros 305 casos suspeitos e em investigação, a cidade de Atalaia é o sexto município alagoano com o maior número de pessoas diagnosticadas com a Covid-19, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (05).