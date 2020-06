Casal é preso em flagrante em Atalaia, AL, transportando 20 kg de maconha de Pernambuco

Um casal foi preso em flagrante transportando uma carga de 20 kg de maconha no porta-malas de um carro. As prisões foram realizadas na manhã desta sexta-feira (5), em um trecho da BR-316, em Atalaia, no interior de Alagoas.

De acordo com a polícia, a droga estava sendo transportada no porta-malas de um Prisma de cor preta.

O homem de 27 anos e a mulher de 37 anos são suspeitos de abastecer o mercado ilegal de drogas em Maceió.

“Recebemos uma denúncia de que o automóvel havia deixado a cidade de Maceió, na noite de ontem, e que iria ser abastecido com drogas no estado vizinho. Daí, foi iniciar o monitoramento em parceria com a PRF, que faz um excelente serviço de vigilância das rodovias federais”, disse o delegado Sidney Tenório

O delegado também informou que as investigações vão continuar para a polícia conseguir identificar os receptadores da droga em Maceió.

Participaram da operação policiais da Delegacia de Narcóticos (DNARC), da Polícia Civil, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A droga foi apreendida, e os suspeitos foram levados para a sede da DNARC, onde foram autuados em flagrante por tráfico interestadual de drogas.

