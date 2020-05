Prefeitura segue com entregas de cestas básicas em parceria com o Governo de AL

A segunda etapa das entregas de cestas básicas teve iniciou hoje (11), no Distrito de Santo Antônio, na Escola Municipal Francisco de Albuquerque Pontes, onde 295 cestas foram entregues as famílias que se encontram em situação de extrema pobreza e cadastradas no CadUnico.

Também foram entregues hoje, no Povoado Olhos D'água, na Escola Municipal Padre Medeiros Neto, 152 cestas básicas as famílias cadastradas.

Um trabalho realizado em conjunto, com as equipes da Guarda Municipal de Atalaia e das Secretarias Municipais de Assistência Social e Educação.

A Prefeitura de Atalaia através de uma parceria com o governo do estado, que enviou a segunda etapa das cestas básicas para atender a situação de emergência e calamidade pública, ocasionada pela pandemia da Covid-19. Onde estão sendo entregues pelo município seguindo uma programação por localidade.