Duas mil famílias atalaienses em vulnerabilidade social serão beneficiadas com cestas básicas do Governo

Já estão armazenadas na Secretaria Municipal de Assistência Social as duas mil cestas básicas que o município de Atalaia recebeu do Estado de Alagoas, para proporcionar uma maior segurança alimentar às famílias em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia de coronavírus.

A expectativa é que a distribuição seja iniciada nos próximos dias.

Responsável pela logística de recebimento e de entrega, a Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Assistência Social, está observando os critérios que foram determinados pela Secretaria de Estado de Assistência Social – SEADES, para que as cestas básicas cheguem as duas mil famílias atalaienses em situação de extrema pobreza e que estejam cadastradas no Cad Único.

“Após realizar o filtro desse público alvo por localidade, essa lista será apresentada ao Conselho de Assistência Social para apreciação. E, logo em seguida será realizada a distribuição”, destaca nota divulgada na noite deste domingo (3), pela Secretaria de Assistência Social.