Parceria entre Lojas Americanas e Prefeitura resulta na entrega de kits de higiene pessoal para idosos de Atalaia

Uma parceria entre as Lojas Americanas e a Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria de Assistência Social e do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, resultou em uma ação voluntária na manhã desta quarta-feira (29), com a entrega de kits de higiene pessoal a todos os idosos assistidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos (SCFV) e CRAS.

Os kits foram uma doação das Lojas Americanas localizada no centro da cidade e são compostos por sabonetes, escovas de dente, creme dental, desodorante, papel higiênico, entre outros produtos.

A coordenadora do CRAS Atalaia, Meirelane Rodrigues destacou a importância do resultado desta parceria. “Estamos passando por um momento difícil, muitos de nossos idosos vivem sozinhos e isso tem nos causado um alerta de atenção maior, uma vez que o isolamento causa ainda mais transtornos na vida deles. E, esse contato de hoje foi muito importante tanto para eles, como para nós, que pudemos ver de perto que eles estão bem e contamos em breve, com a graça de Deus, estarmos juntos novamente”, destacou.