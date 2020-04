Atalaiense adotada com apenas um ano de idade tenta encontrar a família na cidade

Se você conhece a mãe ou os irmãos biológicos da Silvana e quer ajudá-la a reencontrá-los, pode entrar em contato pelo telefone/WhatsApp (82) 98192-3320 , pelo WhatsApp do AtalaiaPop (82) 99131-8010 ou pelo e-mail atalaiapop@hotmail.com .

Com apenas um ano de idade, foi dada em adoção e foi residir em São Paulo, com sua mãe de criação, chamada MARIA LUIZA. Seu pai adotivo, JOSÉ CUPERTINO é também seu irmão por parte de pai.

Silvania nasceu no dia 16 de junho de 1974, na antiga Usina Uruba, em Atalaia. A atalaiense nos conta que seu pai se chamava MANOEL CUPERTINO , conhecido como SEU NEZINHO , já falecido, que trabalhava como vaqueiro na antiga usina. Sobre sua mãe, poucas informações, apenas que se chamava LUCIENE e que nunca a conheceu, já que sua mãe biológica foi embora quando ela tinha apenas 12 dias de nascida.

