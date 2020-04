A máquina já está no local realizando os serviços.

Devido as fortes chuvas que caíram nos últimos dias, a estrada foi danificada, dificultando assim o acesso da comunidade a essa localidade.

A Prefeitura Municipal de Atalaia está realizando nesta quarta-feira, 1 de abril, melhorias em trecho da estrada que dá acesso à Avenida São Sebastião, no Bairro José Paulino.

