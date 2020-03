Chico Vigário participa de videoconferência com o Governador e demais prefeitos para alinhar ações de prevenção ao coronavírus

Por causa da crise instalada em Alagoas em consequência do novo coronavírus (COVID-19), o prefeito de Atalaia Chico Vigário, ao lado da secretária municipal de Saúde Rosângela Maria, participou na noite desta quinta-feira (26), de uma reunião por videoconferência com o Governador Renan Filho, secretário de Estado da Saúde Alexandre Ayres e vários prefeitos de cidades alagoanas.

Na oportunidade foram discutidas e alinhadas ações para o enfrentamento da crise. Também foram apresentadas as carências dos municípios para suprir o trabalho de prevenção ao COVID-19 em Alagoas.

O Governador também apresentou quais os incentivos econômicos para os municípios otimizarem suas ações de enfrentamento ao avanço do coronavírus. Entre as medidas, a entrega de cestas básicas a todas as cidades alagoanas, que serão responsáveis por distribuir entre a população mais carente, conforme anuncio feito por Renan Filho em entrevista concedida a TV Pajuçara.