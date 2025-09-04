Atalaia realiza posse da nova composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Na manhã desta quinta-feira (4), a Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou a solenidade de posse da nova composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), em uma ação realizada na sede da Prefeitura.
O CMDCA é um órgão deliberativo, controlador e fiscalizador da política municipal de atendimento à criança e ao adolescente. Sua atuação assegura a participação popular paritária, unindo representantes do poder público e da sociedade civil no fortalecimento das políticas públicas voltadas à infância e à adolescência.
A nova composição do CMDCA, entre titulares e suplentes:
Entidades titulares governamentais
Secretaria Municipal de Assistência Social
Titular: Jassione Bastos Amaral de Almeida
Suplente: Emanuelle de Oliveira Albuquerque Casado
Secretaria Municipal de Educação
Titular: José Giliardy da Silva
Suplente: Thamyres Félix Ferreira
Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Talles José Bernardo Toledo
Suplente: Mayling Ferreira
Secretaria Municipal de Finanças
Titular: Charllisson Sorley Freire Silva
Suplente: Thiago José Lucena de Paiva
Entidades titulares eleitas da sociedade civil
Centro Educacional Pequeno Príncipe
Representantes: Maria José Vieira da Rocha e Priscila Fernandes da Silva Almeida
Paróquia Nossa Senhora da Conceição
Representantes: Geomax Gomes da Costa e José Joanes da Silva
Instituto Profissionalizante de Assistência Social
Representantes: Maria de Lourdes dos Santos Silva e Alice dos Santos Francisco
Associação dos Pequenos Produtores Rurais e Moradores da Fazenda Ouricuri
Representantes: Maria Aparecida da Silva e Sônia Maria A. Goes
Entidade suplente da sociedade civil
Associação dos Moradores e Amigos do Bairro José Paulino (AMABAJPO)
Representantes: Maria Jozenês de Oliveira da Silva e Joselir dos Santos Ferreira
Durante a solenidade, a prefeita Ceci destacou o compromisso da gestão com o futuro da cidade. “O CMDCA é um espaço fundamental de diálogo e construção coletiva. Nossa gestão tem o compromisso de apoiar e valorizar esse trabalho, porque investir na infância e na adolescência é investir no futuro da nossa cidade”, afirmou a prefeita.
A posse da nova composição marca um passo importante no fortalecimento da rede de proteção e promoção dos direitos de crianças e adolescentes em Atalaia, reafirmando a parceria entre poder público e sociedade civil.