Atalaia realiza posse da nova composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Na manhã desta quinta-feira (4), a Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou a solenidade de posse da nova composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), em uma ação realizada na sede da Prefeitura.

O CMDCA é um órgão deliberativo, controlador e fiscalizador da política municipal de atendimento à criança e ao adolescente. Sua atuação assegura a participação popular paritária, unindo representantes do poder público e da sociedade civil no fortalecimento das políticas públicas voltadas à infância e à adolescência.

A nova composição do CMDCA, entre titulares e suplentes:

Entidades titulares governamentais

Secretaria Municipal de Assistência Social

Titular: Jassione Bastos Amaral de Almeida

Suplente: Emanuelle de Oliveira Albuquerque Casado

Secretaria Municipal de Educação

Titular: José Giliardy da Silva

Suplente: Thamyres Félix Ferreira

Secretaria Municipal de Saúde

Titular: Talles José Bernardo Toledo

Suplente: Mayling Ferreira

Secretaria Municipal de Finanças

Titular: Charllisson Sorley Freire Silva

Suplente: Thiago José Lucena de Paiva

Entidades titulares eleitas da sociedade civil

Centro Educacional Pequeno Príncipe

Representantes: Maria José Vieira da Rocha e Priscila Fernandes da Silva Almeida

Paróquia Nossa Senhora da Conceição

Representantes: Geomax Gomes da Costa e José Joanes da Silva

Instituto Profissionalizante de Assistência Social

Representantes: Maria de Lourdes dos Santos Silva e Alice dos Santos Francisco

Associação dos Pequenos Produtores Rurais e Moradores da Fazenda Ouricuri

Representantes: Maria Aparecida da Silva e Sônia Maria A. Goes

Entidade suplente da sociedade civil

Associação dos Moradores e Amigos do Bairro José Paulino (AMABAJPO)

Representantes: Maria Jozenês de Oliveira da Silva e Joselir dos Santos Ferreira

Durante a solenidade, a prefeita Ceci destacou o compromisso da gestão com o futuro da cidade. “O CMDCA é um espaço fundamental de diálogo e construção coletiva. Nossa gestão tem o compromisso de apoiar e valorizar esse trabalho, porque investir na infância e na adolescência é investir no futuro da nossa cidade”, afirmou a prefeita.

A posse da nova composição marca um passo importante no fortalecimento da rede de proteção e promoção dos direitos de crianças e adolescentes em Atalaia, reafirmando a parceria entre poder público e sociedade civil.