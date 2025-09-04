20°C 25°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Atalaia realiza posse da nova composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA)

O Conselho assegura a participação popular paritária, unindo representantes do poder público e da sociedade civil no fortalecimento das políticas públicas voltadas à infância e à adolescência.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria / Fotos: Jal Gomes
04/09/2025 às 18h13
Atalaia realiza posse da nova composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA)
Atalaia realiza posse da nova composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Na manhã desta quinta-feira (4), a Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou a solenidade de posse da nova composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), em uma ação realizada na sede da Prefeitura.

O CMDCA é um órgão deliberativo, controlador e fiscalizador da política municipal de atendimento à criança e ao adolescente. Sua atuação assegura a participação popular paritária, unindo representantes do poder público e da sociedade civil no fortalecimento das políticas públicas voltadas à infância e à adolescência.

A nova composição do CMDCA, entre titulares e suplentes:

Continua após a publicidade

 

Entidades titulares governamentais

Continua após a publicidade

 

Secretaria Municipal de Assistência Social
Titular: Jassione Bastos Amaral de Almeida
Suplente: Emanuelle de Oliveira Albuquerque Casado

Secretaria Municipal de Educação
Titular: José Giliardy da Silva
Suplente: Thamyres Félix Ferreira

Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Talles José Bernardo Toledo
Suplente: Mayling Ferreira

Secretaria Municipal de Finanças
Titular: Charllisson Sorley Freire Silva
Suplente: Thiago José Lucena de Paiva

Entidades titulares eleitas da sociedade civil

Centro Educacional Pequeno Príncipe
Representantes: Maria José Vieira da Rocha e Priscila Fernandes da Silva Almeida

Paróquia Nossa Senhora da Conceição
Representantes: Geomax Gomes da Costa e José Joanes da Silva

Instituto Profissionalizante de Assistência Social
Representantes: Maria de Lourdes dos Santos Silva e Alice dos Santos Francisco

Associação dos Pequenos Produtores Rurais e Moradores da Fazenda Ouricuri
Representantes: Maria Aparecida da Silva e Sônia Maria A. Goes

Entidade suplente da sociedade civil

Associação dos Moradores e Amigos do Bairro José Paulino (AMABAJPO)
Representantes: Maria Jozenês de Oliveira da Silva e Joselir dos Santos Ferreira

Durante a solenidade, a prefeita Ceci destacou o compromisso da gestão com o futuro da cidade. “O CMDCA é um espaço fundamental de diálogo e construção coletiva. Nossa gestão tem o compromisso de apoiar e valorizar esse trabalho, porque investir na infância e na adolescência é investir no futuro da nossa cidade”, afirmou a prefeita.

A posse da nova composição marca um passo importante no fortalecimento da rede de proteção e promoção dos direitos de crianças e adolescentes em Atalaia, reafirmando a parceria entre poder público e sociedade civil.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Atalaia se prepara para mais uma romaria ao Juazeiro do Norte: saída será no dia 9 de setembro.
Romaria Há 2 horas

Atalaia se prepara para mais uma romaria ao Juazeiro do Norte: saída será no dia 9 de setembro

Momento é aguardado com ansiedade por centenas de famílias, que veem na romaria uma oportunidade de fortalecer a fé, agradecer bênçãos e fazer novos pedidos.

 Pavimentação no povoado Boca da Mata avança e está em fase de conclusão.
Atalaia Há 20 horas

Pavimentação no povoado Boca da Mata avança e está em fase de conclusão

Pavimentação das ruas está em fase final de execução, trazendo mais dignidade, segurança e qualidade de vida para as famílias que vivem na comunidade.

 Prefeitura de Atalaia realiza Chá de Bebê para 60 gestantes do projeto Registrando Amor. Foto: Jal Gomes
Registrando Amor Há 7 dias

Prefeitura de Atalaia realiza Chá de Bebê para 60 gestantes do projeto Registrando Amor

Encontro reafirmou o compromisso da gestão com a primeira infância e com o cuidado desde a gestação.

 Vereadora Lays Melo realiza 5ª edição da Noite Lilás em Atalaia.
Agosto Lilás Há 1 semana

Vereadora Lays Melo realiza a 5ª edição da Noite Lilás em Atalaia

Evento debateu formas de violência contra a mulher e destacou importância da prevenção e denúncia.

 Prefeitura de Atalaia lança Patrulha Maria da Penha e entrega Viatura Lilás no Agosto Lilás. Foto: Jal Gomes
Agosto Lilás Há 1 semana

Prefeitura de Atalaia lança Patrulha Maria da Penha e entrega Viatura Lilás no Agosto Lilás

Iniciativa reforça o compromisso da gestão com a segurança, o acolhimento e a proteção das mulheres em situação de risco.

Atalaia, AL
25°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 25°
26° Sensação
4.3 km/h Vento
89% Umidade
100% (19.17mm) Chance chuva
05h24 Nascer do sol
17h21 Pôr do sol
Sábado
26° 20°
Domingo
27° 19°
Segunda
27° 19°
Terça
26° 19°
Quarta
27° 18°
Publicidade
Ceci Rocha
Professor Lesso
Inglês Selfie
Francisco Batinga
Últimas notícias
Romaria Há 1 hora

Atalaia se prepara para mais uma romaria ao Juazeiro do Norte: saída será no dia 9 de setembro
CMDCA Há 17 horas

Atalaia realiza posse da nova composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA)
Atalaia Há 20 horas

Pavimentação no povoado Boca da Mata avança e está em fase de conclusão
Setembro Verde Há 21 horas

Prefeitura de Atalaia realiza ação de conscientização sobre inclusão da pessoa com deficiência
Saúde Há 2 dias

Profissionais de Educação Física de Atalaia participam do II Encontro de Profissionais de Educação Física do SUS/AL

Publicidade
Lays Melo
Vereador Jaminho
Vereador Rudinho
Maria da Comesa
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios O Homem, a Sociedade e o Direito na Era da Inteligência Artificial: uma Leitura a Partir de Miguel Reale | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2910 (04/09/25)
03
04
11
15
28
29
Ver detalhes
Quina
Concurso 6818 (04/09/25)
06
13
36
53
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2818 (03/09/25)
03
04
08
15
30
31
32
34
52
53
55
57
58
62
71
72
79
86
89
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2855 (03/09/25)
09
15
18
19
30
35
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias