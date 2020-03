3ª Copa Ricardo Calheiros de Futebol de Campo reúne centenas de atletas amadores no Distrito Branca

A terceira edição da Copa Ricardo Calheiros de Futebol de Campo teve início neste mês de março, com partidas realizadas no Distrito Branca. A competição, que teve sua segunda rodada disputada neste domingo (15), conta com a participação de centenas de atletas amadores, divididos em 10 equipes.

Disputam esta edição da Copa Ricardo Calheiros as equipes do Corinthinhas, Asa Branca, Tatu Gaia, Missionário, Meninos da vila, Jovem Branca A, Jovem Branca B, Duque de Caxias, Pirajá e Palmeirinha.

Com o apoio total do vereador Ricardo Calheiros, a competição tem o objetivo de fortalecer o esporte amador e incentivar a prática esportiva no maior Distrito de Atalaia.

Para o vereador Ricardo Calheiros, a competição torna-se de grande importância por mobilizar toda uma comunidade. "O esporte amador tem esse potencial de mobilizar toda uma comunidade, gerando diversão e saúde para os atletas, e proporcionando entretenimento para o nosso Distrito”, destacou.