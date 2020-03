Com gol de Neto Moura, Mirassol vence Santo André e se aproxima da próxima fase do Paulistão

O Mirassol segue fazendo sua ótima campanha no Campeonato Paulista. Neste domingo, em partida válida pela 10ª rodada da competição, o Leão derrotou o Santo André por 1 a 0, no Estádio Municipal de Mirassol, e ficou mais próximo de garantir uma vaga na fase de mata-mata do torneio.

Agora, a equipe está na segunda posição do Grupo C com 16 pontos, cinco a mais que a Inter de Limeira, terceira colocada. Já o Ramalhão, mesmo com a derrota, se mantém na liderança do Grupo B com 19 pontos.

Jogando em casa, o Mirassol buscou o controle do jogo e foi mais perigoso durante a primeira etapa, enquanto o Santo André tentava chegar ao gol pelos contra-ataques. Apesar de criar mais oportunidades, os donos da casa abriram o placar somente aos 47 minutos. Em uma cobrança de falta, Camilo cruzou com perfeição para Neto Moura, que subiu livre e mandou de cabeça para o fundo das redes do Ramalhão.

No segundo tempo, o jogo ficou menos movimentado, com poucas chances claras de gol para as duas equipes. O time visitante procurou ter mais a bola para pressionar o Leão, mas os mandantes administraram bem o resultado e saíram de campo com a vitória e os três pontos.

Na próxima rodada, o Mirassol enfrenta o Água Santa nesta sexta, às 15 horas (de Brasília), enquanto o Santo André encara o Santos no sábado, às 17 horas.