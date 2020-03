O SONHO ESTÁ SE TORNANDO REALIDADE – INÍCIO DAS OBRAS DO CALÇAMENTO DO BITTENCOURT

Reportando-nos ao ano de 1989, início do primeiro mandato do então Vereador MANOEL BARROS, no qual apresentava requerimento ao atual prefeito da época CHICO VIGÁRIO, pedindo o calçamento do BITTENCOURT.

Fato este que se repetiu durante os diversos mandatos desempenhados por MANOEL BARROS (1989 – 2005), com seus pleitos sempre direcionados aos sucessivos chefes do Executivo. Infelizmente todos sem o atendimento devido.

Já no período compreendido entre os anos de 2009 a 2012, com MARCONDE BARROS no Legislativo, o pleito se reiterou, ainda sem sucesso.

Convenhamos que se trata de uma grande obra, cerca de 1200m de calçamento, o que compreende uma vultuosa quantia a ser despendida pelos cofres municipais, o que motivou os frequentes e contínuas negativas dos pedidos.

A família BARROS tem como sua área de maior atuação a parte alta da cidade, mais precisamente as pessoas oriundas da antiga Usina Uruba que naquela localidade se estabeleceram e povoaram. Consequentemente, têm uma maior área de atuação local, a exemplo da implantação de água e rede elétrica no Loteamento É Tempo de Esperança, realizada pelo vereador MANOEL BARROS e a maior obra já realizada no município de Atalaia, que foi o saneamento e infraestrutura do BURACO DO JACARÉ, fruto da intervenção do vereador MARCONDE BARROS perante o Senador BENEDITO DE LIRA e o Deputado Federal ARTUR LIRA.

Acontece que o Vereador TONI BARROS, no seu segundo ano de mandato, mais precisamente no ano de 2017, aproveitando de uma visita de rotina realizada pelo Deputado Federal ARTUR LIRA e seu pai o Senador BENEDITO DE LIRA, veio a pleitear o CALÇAMENTO DO BITTENCOURT. O que foi prontamente atendido.

A exemplo do que aconteceu com o BURACO DO JACARÉ, muitos ficaram descrentes da realização da obra, mediante os esforços financeiros que iria resultar a requerida realização. Mas, a garantia de ARTUR LIRA e BENEDITO DE LIRA, por si só já era a certeza da realização da obra, visto que de longe a dupla de políticos são os que mais trouxeram obras para o município de Atalaia.

Hoje, dia 12 de março de 2020, o sonho de MANOEL BARROS e de todos os moradores da região está se tornando realidade. Através da iniciativa do Vereador TONI BARROS, junto a intervenção e realização do Deputado Federal ARTUR LIRA e seu pai BENEDITO DE LIRA, contando com total apoio e entusiasmo do prefeito CHICO VIGÁRIO.

O VEREADOR TONI destacou sua felicidade com a realização desta grande obra. “Estou gratificado por mais uma vez ter a oportunidade de demonstrar que estou desempenhando o meu papel a altura dos eleitores e da população de Atalaia, realizando um sonho do velho MANOEL BARROS e uma aspiração de toda a população local”, destacou.

Portanto, TONI BARROS cumpre com mais uma promessa de campanha, sempre reafirmando que “O NOSSO COMPROMISSO É COM VOCÊ, ATALAIENSE”!

Marlan Ferreira, superintendente da CODEVASF, vereador Toni Barros e deputado Federal Arthur Lira.