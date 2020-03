Reunião define o início da segunda edição do Campeonato Atalaiense de Futebol Master

Dia 4 de abril vai ter início a segunda edição do Campeonato Atalaiense de Futebol Master, competição organizada pela Prefeitura Municipal de Atalaia, através de sua Secretaria de Esporte e Lazer. A primeira edição foi conquistada pelo Sport Santo Antônio.

Uma reunião realizada na noite desta última terça-feira (10), na sede da Secretaria de Esporte e Lazer, definiu o regulamento da competição e as equipes participantes: Sport Santo Antônio, Branca de Atalaia, Deus É Fiel, Show de Bola, Girador, Criciúma e América.

Todos os jogos serão disputados no Estádio “O Luizão”, aos sábados e domingos. Na primeira-fase, as equipes jogarão entre si em jogos de ida e volta. As quatros melhores se classificam para as semifinais.