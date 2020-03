Vereador Fabricio Torres solicita ampliação dos serviços dos Correios para incluir todas as regiões de Atalaia

A inclusão de bairros, Distritos e Povoados da cidade de Atalaia na rota de serviços dos Correios foi o tema central do discurso do vereador Fabricio Torres, durante o uso da Tribuna na sessão desta terça-feira (10), na Câmara Municipal.

O vereador apontou a deficiência nos serviços prestados atualmente pela empresa pública federal, que só atende a região central do município e pediu que os Correios amplie sua área de atuação em Atalaia, passando a atender regiões como o bairro José Paulino, bairro Bittencourt, Distrito Branca, Distrito Ouricuri, entre outras localidades.

Fabricio Torres destacou que como morador do bairro Bittencourt, compartilha dessa dificuldade com a maioria da população. “Vivemos numa cidade que tem quase 50 mil habitantes. Os Correios no Brasil são hoje uma empresa praticamente falida, que o Governo ainda tenta encaixar um modelo de privatização. Em Atalaia, acredito que apenas 30% da população é servida pelos Correios. Imagino que a população da Vila é hoje maior do que a daqui de baixo e o Distrito Branca se aproxime de 10 mil habitantes, ou seja, no mínimo 30 mil pessoas hoje estão desassistidas pelos Correios em Atalaia”, destacou.

Em Atalaia, algumas Associações e Institutos funcionam como Postos de entrega de correspondências, mas o vereador lembrou que não se trata do mesmo serviço. “Você ter que ir buscar sua correspondência, isso não é Correios. Correios é quando prestam o serviço de entregar essa correspondência em sua casa”.

Na oportunidade, o vereador Fabricio Torres solicitou da Mesa Diretora que oficie os Correios, solicitando urgência na ampliação desses serviços. “Também irei entrar em contato com amigos ligados a deputados federais, para ver o que podemos fazer com relação a isso, para buscarmos a ampliação desse importante serviço”, concluiu.