Reunião no Iteral discute auxílio do órgão na revisão dos limites territoriais em cidades da Zona da Mata

Na manhã desta segunda-feira (9), o prefeito de Atalaia, Chico Vigário, esteve no Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas (Iteral), onde participou de um encontro com o diretor presidente Jaime Silva e o técnico em agrimensura Milton Melo. Também estiveram presentes os prefeitos Antônio Palmery (Cajueiro), Adelmo Calheiros (Capela) e David Brandão (Viçosa).

Foi discutida a importância do auxílio do Órgão de Terras para a condução dos estudos e viabilização da revisão/correção/alteração de limites territoriais. Também foi criada uma Comissão Intermunicipal com o objetivo de viabilizar uma proposta legislativa para a correção dos pontos controversos.

A primeira reunião com assessores técnicos de todos os municípios acontecerá no dia 17 de março às 9h no auditório do Iteral.