Márcio Roberto assume interinamente a chefia do Ministério Público de Alagoas

Com o desligamento de Alfredo Gaspar de Mendonça Neto dos quadros do Ministério Público de Alagoas, na manhã desta segunda-feira (2), durante reunião no prédio-sede do MPAL, a chefia do Ministério Público ficará com o atalaiense Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, que é o subprocurador-geral administrativo institucional, e estava o ocupando a função desde janeiro, quando Gaspar saiu em férias.

O ex-procurador-geral de Justiça está deixando o MP para concorrer às eleições para a Prefeitura de Maceió, em outubro. Os rumores de que Gaspar seria candidato a prefeito de Maceió são antigos e ganharam força na semana passada, depois de conversas de bastidores darem conta de que ele teria o apoio do Palácio República dos Palmares e do prefeito de Maceió, Rui Palmeira.

Márcio Roberto permanecerá no cargo até que seja convocada uma nova eleição para a Procuradoria-Geral de Justiça. Como determina a Lei Orgânica do MPAL, quando há a renúncia do chefe da instituição, um pleito deve ser realizado para que procuradores e promotores de justiça escolham o membro que vai passar a chefiar o órgão ministerial. A eleição para escolha do novo procurador-geral de Justiça de Alagoas deve acontecer no mês de abril.

Márcio Roberto também foi lembrado por Alfredo Gaspar em seu discurso. “Alagoas tem muita sorte de ter tantos homens predestinados. Não posso deixar de agradecer a pessoas como o doutor Márcio Roberto, amigo de primeira hora, que aceitou o encargo de ser subprocurador administrativo sem nunca me faltar lealdade e competência. Sei dos grandes avanços que tiveram o senhor como partícipe”.

O subprocurador-geral Márcio Roberto também fez uso da ocasião para prestar sua homenagem à Mendonça Neto. “Carregamos em nossos corações o sentimento de dor de, neste dia, prescindir da presença física do amigo Alfredo Gaspar de Mendonça Neto. Tenho certeza que estará pensando em nós, já que levará o Ministério Público em seu coração. Que seja uma jornada vitoriosa, porque é uma vitória nossa e do povo brasileiro”.