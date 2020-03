Na “Semana da Mulher”, alunos do CEPP participam de palestra ministrada pela 4ª Cia Independente em Atalaia

Na oportunidade, a Tenente Mariana, da 4 Cia Independente em Atalaia, pôde conversar com alunos, professores e equipe administrativa sobre conceitos como machismo, feminismo, misoginia, misandria, dentre outros temas relacionados. O momento foi marcado por uma rica troca de informação e interação.

Como parte das celebrações pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado neste próximo domingo, dia 8 de março, o Centro Educacional O Pequeno Príncipe – CEPP, promoveu na manhã desta segunda-feira (2), um ciclo de palestras para os alunos do Ensino Médio.

