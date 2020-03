Sesau diz que primeiro caso suspeito em Alagoas é descartado para coronavírus

Em Alagoas, até o último domingo (01/03), tem-se o registro de nove notificações de casos suspeitos de Covid19. Entre os notificados, três permanecem em investigação; um foi descartado para Covid19; e cinco foram excluídos por não se enquadrarem no critério de suspeição.

Após passar pelos procedimentos do protocolo preconizado pelo Ministério da Saúde (MS), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), a partir da avaliação laboratorial, confirma que o senhor não é portador do Covid19.

