Prefeito Chico Vigário acompanha assinatura da ordem de serviço de importante obra para os Vales do Paraíba e Mundaú

Chico Vigário também aproveitou a oportunidade para conversar com o Governador Renan Filho sobre política e importantes projetos para a cidade de Atalaia.

Na oportunidade, o Governador Renan Filho assinou a ordem de serviço para a implantação da rodovia que vai interligar as duas regiões e beneficiar diretamente mais de 280 mil pessoas em pelo menos 15 municípios.

Ao lado de um grande número de gestores municipais que fazem parte das regiões dos Vales do Paraíba e Mundaú, o prefeito da cidade de Atalaia, Chico Vigário, esteve na manhã desta segunda-feira (2), participando de uma solenidade realizada no Palácio República dos Palmares.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.