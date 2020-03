Grupo “Mãos que Acolhem” entrega 310 kits escolares para crianças carentes de Atalaia

O sorriso largo nos rostos das crianças expressava toda a felicidade de quem vai iniciar o ano letivo com muito mais dignidade. É que nesta quarta-feira de cinzas, dia 26 de fevereiro, mais uma belíssima ação social do Grupo “Mãos que Acolhem”, possibilitou a entrega de 310 kits escolares para crianças carentes da cidade de Atalaia, residentes no Conjunto Maria de Nazaré, Deus É Fiel e Alto do Cemitério.

Além do kit escolar que é composto por mochila, lancheira, caderno, lápis grafite, lápis de cor, borracha e lapiseira, também foram entregues brinquedos, roupas e calçados.

A aquisição dos materiais só foi possível através de doações de populares, resultado de uma intensa campanha iniciada ainda em 2019, promovida pelos integrantes do Grupo “Mãos que Acolhem”, que é formado por amigos da cidade de Atalaia e Maceió.

SEM NENHUMA FINALIDADE POLÍTICA, a ação tem como objetivo o de auxiliar e incentivar nos estudos dos beneficiados, para que eles vejam no aprendizado a possibilidade de um futuro melhor. O Grupo também visa proporcionar um momento de carinho e esperança para as famílias carentes do município.